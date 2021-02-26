Бросившая мужа-изменщика Кабо преобразилась до неузнаваемости

Накануне в личном блоге артистка поделилась фотографией в роскошном черном платье. Звезда сидит на фоне средиземноморского пейзажа и загадочно смотрит вдаль. Особое внимание зрителей привлекают стройные ноги актрисы, туго зашнурованные розовыми лентами туфель на шпильке.
Под фотографией Ольга Кабо процитировала отрывок из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала актриса.
Поклонники пришли в восторг от утонченного образа знаменитости. "Оля, фото подчеркивает необъятную красоту! Успешных спектаклей, море оваций и необъятная любовь зрителей!", "Вы так прекрасны", "Изумительная восхитительная", "Как всегда красиво, стильно, интеллектуально! Короче говоря, наша Олечка!" – заявили поклонники.
Правда, нашлись и те, кто высказали недоумение по поводу распавшегося брака Ольги Кабо. "Чего мужу то не хватало?", "Каждый раз когда смотрю на Вас, Ольга, такую красотку, удивляюсь, как Вы могли встать рядом с тем существом(!), от которого сбежали, слава богу!!" – написали в комментариях. Ольга Кабо тактично осадила любопытных, отметив, что разберется сама, а подписчикам посоветовала следить за тем, кто рядом с ними.
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