"Всегда был рядом": Ольга Кабо раздавлена смертью близкого

Илья Шиловский – сын режиссера, народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Наследник 82-летней звезды советского кино умер от остановки сердца. Его тело кремировали.
Ольга Кабо знала Илью Шиловского. В передаче "Ты не поверишь!" 53-летняя актриса призналась, что тесно общалась с сыном Всеволода Николаевича. Он часто присутствовал на личных праздниках, торжествах. "Илья всегда был рядом", – сказала артиста.
Кабо не знает, как и когда поговорить с Всеволодом Николаевичем, который похоронил своего старшего сына. Пока коллеги выражают соболезнования режиссеру заочно. Например, актер Андрей Анкудинов отметил, что Илья был доброжелательным человеком, у которого не было никаких зависимостей. "Светлая память, в добрый час", – сказал артист.
Напомним, мать Ильи Шиловского – актриса Нина Семенова, которая скончалась в 2008 году. У сценариста осталась 28-летняя дочь Аглая, которая пошла по стопам бабушки. У Всеволода Шиловского есть еще один сын. В 1974 года появился на свет наследник режиссера Павел. Он стал кинопредпринимателем.
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