Остался один: перебинтованный Манукян обратился к россиянам

Накануне исполнитель невероятно напугал поклонников. Он оказался в больнице и перенес операцию, о которой ранее никто и не подозревал.

Оказалось, что певец решил не предупреждать ни о чем заранее, а потому появился в Сети уже после процедуры. Что именно произошло артист так и не сообщил, но его внешний вид говорил о многом. Голова Давы была перебинтована, а сам он практически не мог двигаться. Манукян рассказал, что всю ночь его тошнило, а теперь у него нет голоса.

Сегодня ночью рэпер вышел в прямой эфир. Он отметил, что остался совсем один, и ему захотелось с кем-то поговорить. Выглядел артист приблизительно также, как и вчера утром: перемотанная голова и непривычно ослабленный вид встревожили подписчиков. Однако он поспешил успокоить всех тех, кто переживает за его здоровье, и напомнил, что ничего серьезного не произошло. Оказалось, что операция была плановой.

Также Дава подчеркнул, что сообщить о происходящем решил только потому, что понимал, его аудитория ждет объяснений. Он осознает, что, как блогер, не может не ответить на все заданные ему вопросы, поэтому показывает все так, как есть. Артист призвал прекратить жалеть его и отметил, что совершенно не хочет "ныть".

Давид Манукян не собирается долго восстанавливаться. У него много дел и новых проектов, поэтому совсем скоро он снова вернется в строй. Артист заверил, что в ближайшее время встанет на ноги и продолжит делать новый контент.