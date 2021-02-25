"Посоветовала мне мыть посуду": жена многодетного любовника Макеевой оказалась в безвыходном положении

Супруг оставил Светлану Малькову с четырьмя детьми в другой стране и уехал к Анастасии Макеевой. Женщина находится в полной растерянности.



Долгое время поклонники гадали, с кем же встречается артистка. Недавно она начала активно выкладывать снимки с мужчиной, которого зовут Роман. Пользователи были счастливы: после трех браков и такого количества неприятностей в личной жизни звезда, наконец, встретила своего человека. Однако радость была недолгой.

Роман оказался вовсе не принцем Анастасии Макеевой, а мужем Светланы, который оставил ее одну с четырьмя детьми в Словении. Законная жена узнала о похождениях избранника совершенно случайно. Она рассказала, что подозревала о его связи с актрисой, так как внезапно мужчина начал активно комментировать ее фотографии. Однако Роман все отрицал.

Позднее артистка выложила видео, на котором муж Светланы весело проводил время в ее компании. Супруга попыталась связаться с ним, но трубку возлюбленный так и не взял. Женщина собралась с силами и решила поговорить с Макеевой.

Сперва Анастасия заявила, что между ней и Романом ничего нет, он просто помогает ей строить дачу. Приблизительно в то время муж Светланы перестал общаться с наследниками и оказывать им материальную поддержку. Многодетной матери даже пришлось уговаривать не выгонять их из квартиры. Она начала зарабатывать всеми силами. Вскоре Светлана решила сделать еще одну попытку и снова обратилась к Анастасии. Тогда счастливая актриса и ее женатый избранник отдыхали в Турции.

Ответ звезды окончательно поверг Светлану в шок. "Посоветовала мне идти мыть посуду", – поделилась женщина. Также Анастасия предложила ей начать самой зарабатывать, вместо того, чтобы просить деньги у супруга, и найти нового мужчину.

Известно, что сейчас супруг Светланы просит ее отправить детей в Москву, чтобы они жили с ним и Макеевой. Женщина оказалась в безвыходном положении, ведь вся жизнь наследников сосредоточена в Словении: они ходят в школу, посещают различные кружки, выступают на соревнованиях, общаются с друзьями. Светлана просит Анастасию прекратить распространять слухи о ее детях в социальных сетях.

