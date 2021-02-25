"До мурашек": Макеева воссоединилась с бывшим мужем

Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук прожили в браке около восьми лет. Пара развелась в 2018 году.

После достаточно громкого расставания Анастасия отмечала, что экс-супруг совершенно не пытался сохранить союз. Также актриса обвинила мать Матвейчука в том, что она мешала их отношениям с супругом и только усугубляла все семейные проблемы. Несмотря на все недомолвки, артисты приняли решение воссоединиться и выступить на концерте, посвященном Дню защитника отечества.

Бывшие возлюбленные вместе появились в Театре Российской армии и вышли на сцену с песней "За миг до войны". В своем популярном блоге в "Инстаграм" Анастасия опубликовала видео с концерта. Она написала, что не может не поделиться композицией, но о дуэте не сказала ни слова.

Поклонники пришли в восторг от исполнения бывших супругов. "Вы были прекрасны! Спасибо за доставленное удовольствие!", "Плачу. Мощь. Видно, что всё внутри у вас плачет и как вы держитесь, браво. Песни про войну петь могу пару строк, а потом ком в горле и слёзы", "Спасибо за песню! До мурашек, до слёз, просто на разрыв!", "Прекрасный дуэт, и такое трогательное исполнение. Но, интересно, у меня одной была надежда, что вы все-таки станцуете с Глебом вальс?" – комментировали воодушевленные пользователи.

Многие отметили, что пара держится достаточно отстраненно и поблагодарили артистов за профессионализм. Некоторые зрители надеятся, что бывшие возлюбленные еще не раз порадуют их совместными шедеврами.

