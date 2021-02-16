"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика

О возлюбленном Анастасии Макеевой вскрылась неприятная правда. Оказывается, бизнесмен Роман Мальков оставил в Словении жену и наследников, уехав в Россию.



Выяснилось, что предприниматель улетел на заработки в нашу страну, бросив семью и начал встречаться с артисткой. Жену Романа зовут Светлана.

Женщина в шоке от измены мужа. Мальков не собирался уезжать надолго от семьи, но началась пандемия COVID-19. С Анастасией Макеевой Мальков познакомился летом 2020 года. В окружении супруги предпринимателя объяснили, что мужчина занимался строительством на участке телеведущей.

Судя по всему, тогда он и закрутил роман с артисткой. Об Анастасии Макеевой Романа Мальков сообщил супруге по смс.

Актриса же уверена в новом избраннике и, судя по всему, отпускать его обратно к жене не собирается. Она заявила, что история с брошенной супругой и четырьмя детьми Малькова ее не волнует. "Мы собираемся пожениться", – призналась знаменитость.

Напомним, Анастасия Макеева была замужем трижды. Последний ее союз с предпринимателем Александром Саковичем распался примерно год назад. У мужчины появились новые отношения.