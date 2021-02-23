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"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли

"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли

Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
39-летяя Анастасия Макеева готовится выйти замуж за нового избранника, бизнесмена Романа Мелькова. Правда, поклонники, которые узнали подробности прошлой жизни мужчины, не оставляют актрису в покое.
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В СМИ просочилась информация о том, что Роман Мельков оставил жену Светлану и четверых детей в Словении. Улетев по делам в Москву, мужчина якобы прислал супруге смс, в котором сообщил, что встретил новую любовь. Подруга Светланы, которая пообщалась с журналистами, недоумевает, почему Анастасия Макеева проявила интерес к предпринимателю, ведь его бизнес не приносит больших доходов.

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Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Узнав об этом, поклонники начали беспокоиться за актрису. Мол, ее отношения чересчур быстро развиваются. Хейтеры же готовы вылить ушат помоев на звезду сериала "И все-таки я люблю..." за роман с женатым мужчиной и многодетным отцом. Макеева не стала отмалчиваться.

Недавней публикацией в "Инстаграм" Анастасия дала понять, что относится к информации о прошлом возлюбленного как к слухам. По мнению актрисы, люди сплетничают из-за зависти к более успешному и красивому человеку. Также знаменитость напомнила о словах из Евангелия от Матфея "Не судите, да не судимы будете".

"Красивой женщине все хотят выжечь клеймо на лбу", – написала артистка.

Впрочем, преданные поклонники желают Анастасии Макеевой лишь счастья в личной жизни. Они нередко отмечают, что ценят и любят актрису, в первую очередь, за талант. "Успехов и удачи тебе", "С Днем женского счастья! Ты этого достойна!", "Желаю сил и терпения!", – прокомментировали фанаты публикацию.

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Автор: 23 февраля 2021, 12:30 Источник: Instagram
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Анастасия Макеева сменила профессию

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