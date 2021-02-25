Просьба от высокого руководства?: Защитник Ефремова может лишиться статуса адвоката

Сообщается, что первый вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга потребовал возбудить в отношении бывшего защитника Ефремова Андрея Алешкина дисциплинарное производство.

Адвокат обвиняется в том, что он не имел права на работу в столице. Также Алешкина уличили в сокрытии реальных доходов и недопустимом разглашении информации.

Однако Андрей отметил, что жалоб от Михаила Ефремова не поступало. Он утверждает, что адвокатская палата выступила с инициативой провести собственное расследование. Бывший защитник актера предполагает, что в деле может быть заинтересовано высокое руководство, и вся ситуация может разворачиваться именно по его просьбе.

Сообщение о начале дисциплинарного производства поступило 15 февраля. Ранее некоторые СМИ заявили, что сам Михаил Ефремов подал две жалобы на адвоката, в которых обвинил его в самопиаре и "сливе" информации. Отмечалось, что актер якобы был недоволен тем, что в какой-то момент юрист начал действовать в собственных интересах, позабыв о миссии.

Напомним, Андрей Алешкин – уже третий защитник, который взялся за дело Ефремова, а после был обвинен в противоправных действиях. Ранее Александра Добровинского и Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.

Михаила Ефремова осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Трагические события произошли 8 июня. В ходе расследования выяснилось, что актер сел за руль в нетрезвом состоянии и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение.

