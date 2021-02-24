"Очень тяжелая наследственность": стало известно о проблемах Градовой с применым сыном

Екатерина Градова в интервью Андрею Малахову сделала откровенное признание о своей семье. Оказывается, наследник звезды фильма "Семнадцать мгновений весны" в свое время заставил ее сильно понервничать.



Актрисе, скончавшейся 22 февраля от инсульта, трудно далось воспитание Алексея. Ранее Екатерина Градова поведала, что узнала ужасную правду о тяжелой наследственности мальчика через несколько лет после того, как взяла в свою семью.

Алешу артистка и ее второй супруг Игорь Тимофеев взяли из детского дома в начале 90-х годов. От первого брака с коллегой Андреем Мироновым у Екатерины Градовой появилась дочь Мария. После того же, как знаменитость обвенчалась с Тимофеевым, пара взяла ребенка из детдома.

Рожать второй раз сама 44-летняя актриса не решилась в силу возраста и из-за страха за здоровье будущего ребенка мужа, который побывал в Чернобыле. О родственниках мальчика чета ничего не знала. Но с воспитанием сына начали возникать большие сложности из-за его "очень тяжелой наследственности".

Для звезды кино это стало серьезным испытанием. Интересно, что ребенок много времени провел в церкви и сильно изменился. Как результат – негативные стороны стали отступать.

Известно, что в подростковом возрасте Алексей вел себя иногда довольно агрессивно, имел трудный характер, не хотел учиться и совершал плохие, недетские поступки. Лишь однажды Екатерина Градова рассказала о своих проблемах духовнику. Тот успокоил ее, дав понять, что в семье ребенок адаптируется, а если бы остался в детдоме, неизвестно, как бы сложилась его жизнь потом.

Терпение и любовь приемных родителей повлияли на то, что Алексей стал приличным успешным человеком. Сын Екатерины Градовой работает шеф-поваром, дружит с родными и путешествует. У мужчины есть собственная недвижимость.