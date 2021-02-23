Откровенно изменял: почему распалась пара Градовой и Миронова

Звезда киноленты "Семнадцать мгновений весны" была завидной невестой. Ее отец, Георгий Александрович, – известный архитектор и член-корреспондент Академии архитектуры, а мать, Раиса Ивановна, – актриса Театра им. Гоголя воспитали достойную невесту.
Если верить словам Андрея Миронова, когда он был подростком, ему приснилась счастливая жизнь с супругой по имени Катя. В незнакомке будто бы проглядывались черты Градовой. Однако даже подсказки судьбы не прибавляли решимости актеру. Он долго колебался и боялся связать себя узами брака.
Несмотря на всю романтику и страстную влюбленность, их отношения были далеки от идеала. Миронов постоянно приводил в пример свою мать и пытался "вправить" мозги новоиспеченной невесте. Екатерину же это раздражало. Она мечтала о другой жизни: постоянная готовка и управление домашними делами не входили в ее обязанности.
Усугубили ситуацию и постоянные измены Андрея Александровича. Знаменитый артист не мог ничего с собой поделать. Однажды он вернулся из очередной поездки в Италию и сразу же начал каяться. А потом снова уходил налево. В том числе, к актрисе Татьяне Егоровой, которая утверждала, брак Миронова и Градовой был ошибкой.
В элитарных кругах обсуждали личные проблемы пары. Поговаривали, что Андрей часто обзывал свою жену бездарностью. А по мнению окружающих, Екатерина была "обиженной и неудовлетворенной женщиной", мечтавшей о карьерном росте и беззаботной любви.
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