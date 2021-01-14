"Растолстела!": изменившаяся Жасмин шокировала внешним видом

В канун Старого Нового года Жасмин опубликовала в "Инстаграм" отрывок из "Голубого огонька". Певица показала музыкальное поздравление, которая она снимала на "Мосфильме" вместе с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой.
Артистка вряд ли ожидала, что вместо восторженной реакции зрителей появится негативная. Одна из подписчиц особое внимание уделила формам Жасмин. "Платье ужасное. Худей, растолстела!", – написала интернет-пользовательница. Ответ не заставил себя ждать. Певица указала на невоспитанность автора комментария.
Всему виной, действительно, может быть платье, которое надела Жасмин для съемок номера на "Голубом огоньке". Артистка предпочла выступить в облегающем блестящем серебристом наряде с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Возможно, именно пайетки исказили фигуру певицы: сделали ее объемной, пишет "7дней.ru".
Если у фигуры Жасмин все-таки есть недостатки, то это платье вряд ли бы могло их скрыть, именно поэтому многие девушки не рискуют щеголять в подобных нарядах.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Жасмин старается ограничивать себя в еде, чтобы быть в форме. Певица постоянно находится в поиске комфортной системы питания. Одно время она ела только овощи, но со временем этот способ похудения перестал действовать.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!