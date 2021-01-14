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"Растолстела!": изменившаяся Жасмин шокировала внешним видом

Певица Жасмин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают появление певицы Жасмин на "Голубом огоньке". Внешность артистки многих удивила. Фанаты гадают: исполнительница хита "Дольче вита" набрала вес или надела неудачное платье?
прочитано 1108 раз

В канун Старого Нового года Жасмин опубликовала в "Инстаграм" отрывок из "Голубого огонька". Певица показала музыкальное поздравление, которая она снимала на "Мосфильме" вместе с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой.

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Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Артистка вряд ли ожидала, что вместо восторженной реакции зрителей появится негативная. Одна из подписчиц особое внимание уделила формам Жасмин. "Платье ужасное. Худей, растолстела!", – написала интернет-пользовательница. Ответ не заставил себя ждать. Певица указала на невоспитанность автора комментария.

Всему виной, действительно, может быть платье, которое надела Жасмин для съемок номера на "Голубом огоньке". Артистка предпочла выступить в облегающем блестящем серебристом наряде с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Возможно, именно пайетки исказили фигуру певицы: сделали ее объемной, пишет "7дней.ru".

Если у фигуры Жасмин все-таки есть недостатки, то это платье вряд ли бы могло их скрыть, именно поэтому многие девушки не рискуют щеголять в подобных нарядах.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Жасмин старается ограничивать себя в еде, чтобы быть в форме. Певица постоянно находится в поиске комфортной системы питания. Одно время она ела только овощи, но со временем этот способ похудения перестал действовать.

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Автор: 14 января 2021, 14:48 Источник: Instagram
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Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Браво, подробный анализ !
🤷🏻‍♂️ Как есть так и говорю.
Гость
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Гость
Ну как почему растолстела ... женщины ее этноса как правило все после 40 сильно полнеют. Гены называется... усы лезут, горб начинает выпирать и пр. Они рано развиваются но и быстро гаснут. Все представители Малой Азии и Ближнего Востока. Еврейки как Жасмин, а также турчанки, иранки, арабки и кавказские народы. Это природа, ничего тут не поделаешь. Так же как Юго -Восточная Азия, Китай и Дальний Восток - там женщины миниатюрные, и до старости сохраняют свою невыразительно - неприметную внешность, зато потом на каком то этапе резко сдают, превращаясь в маленьких безобразных старух. Гены...🤷🏻‍♂️
Браво, подробный анализ !
Гость
Ответить
Ну как почему растолстела ... женщины ее этноса как правило все после 40 сильно полнеют. Гены называется... усы лезут, горб начинает выпирать и пр. Они рано развиваются но и быстро гаснут. Все представители Малой Азии и Ближнего Востока. Еврейки как Жасмин, а также турчанки, иранки, арабки и кавказские народы. Это природа, ничего тут не поделаешь. Так же как Юго -Восточная Азия, Китай и Дальний Восток - там женщины миниатюрные, и до старости сохраняют свою невыразительно - неприметную внешность, зато потом на каком то этапе резко сдают, превращаясь в маленьких безобразных старух. Гены...🤷🏻‍♂️
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