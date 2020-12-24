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Шоу-бизнес
Проклятый коронавирус: поклонники потеряли Жасмин

Проклятый коронавирус: поклонники потеряли Жасмин

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Певица Жасмин прежде была завсегдатаем всех сборных концертов. Редко какой праздник обходился без ее песен, харизмы, нарядов. Но вот уже давно артистка перестала появляться перед широкой публикой. Корреспондент "Дни.ру" выяснил ее судьбу.
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В декабре в Москве отгремело несколько масштабных концертов – премия "Виктория" в Кремле, "Песня года" и "Золотой граммофон" на ВТБ-Арене, новогодняя съемка канала Music Box Gold в "Известия-холле"... Причем на некоторых выступали звезды, которые редко приезжают в Россию, – София Ротару и Таисия Повалий. Блистал 19-летний ТикТок-блогер и музыкант Даня Милохин. Но Жасмин при этом не было.

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Только оптимистичные посты в "Инстаграме" – то она на мюзикле "Шахматы", то с детьми на кухне, – давали надежду, что певица хотя бы жива. Правда, все помнили историю певицу Юлии Началовой, в социальных сетях которой тоже мелькали картинки из поездки по Италии, в то время как певица умирала в реанимации... Словом, поклонники потеряли Жасмин и стали бить тревогу.

Корреспондент "Дни.ру" связался с пресс-службой исполнительницы. "Действительно, Жасмин отказалась от участия в "Песне года" и других концертах, – сообщили там. – Всему виной – бушующий коронавирус. У нее маленькие дети и поэтому артистка решила просто поберечься и лишний раз не рисковать".

Правда, увидеть фанаты вскоре ее все-таки смогут. Пиарщица звезды заметила, что Жасмин снялась в нескольких праздничных "огоньках" на разных каналах – их покажут в Новогоднюю ночь.

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Автор: 24 декабря 2020, 11:13
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