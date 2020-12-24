Проклятый коронавирус: поклонники потеряли Жасмин

В декабре в Москве отгремело несколько масштабных концертов – премия "Виктория" в Кремле, "Песня года" и "Золотой граммофон" на ВТБ-Арене, новогодняя съемка канала Music Box Gold в "Известия-холле"... Причем на некоторых выступали звезды, которые редко приезжают в Россию, – София Ротару и Таисия Повалий. Блистал 19-летний ТикТок-блогер и музыкант Даня Милохин. Но Жасмин при этом не было.
Только оптимистичные посты в "Инстаграме" – то она на мюзикле "Шахматы", то с детьми на кухне, – давали надежду, что певица хотя бы жива. Правда, все помнили историю певицу Юлии Началовой, в социальных сетях которой тоже мелькали картинки из поездки по Италии, в то время как певица умирала в реанимации... Словом, поклонники потеряли Жасмин и стали бить тревогу.
Корреспондент "Дни.ру" связался с пресс-службой исполнительницы. "Действительно, Жасмин отказалась от участия в "Песне года" и других концертах, – сообщили там. – Всему виной – бушующий коронавирус. У нее маленькие дети и поэтому артистка решила просто поберечься и лишний раз не рисковать".
Правда, увидеть фанаты вскоре ее все-таки смогут. Пиарщица звезды заметила, что Жасмин снялась в нескольких праздничных "огоньках" на разных каналах – их покажут в Новогоднюю ночь.
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