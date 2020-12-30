Голосистый Басков дал фору Киркорову

На втором месте оказался Филипп Киркоров, а на третьем – Григорий Лепс. Также в десятку попали Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Александр Панайотов, София Ротару, Валерий Меладзе, Дима Билан и Светлана Лобода.
Методика формирования рейтинга была следующей. Артист, приблизившийся к бою курантов на 15 минут, получал четыре балла. На полчаса – три балла. На 50 минут – два балла. Остальные по одному, а если новогоднее телешоу длилось более двух часов, в копилку уходило 0,5 балла.
Напомним, ранее Валерий Меладзе призвал исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от своей идеи, усомнившись в том, что этот протест будет популярен среди артистов.
Отметим, что дружба Филиппа Киркорова и Николая Баскова давно окутана всевозможными слухами и домыслами. Недавно артисты решили самостоятельно подогреть интерес публики и выступили с интересным заявлением. Филипп Киркоров предложил коллеге, чтобы их похоронили рядом. "Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", – пошутил певец.
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