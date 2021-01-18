Дочь Стриженовой сделала заявление о беременности

Старшая наследница Екатерины Стриженовой Анастасия старательно прячет фигуру под объемными нарядами. Друзья девушки заподозрили, что она находится в интересном положении и засыпали ее вопросами.



Анастасия решила расставить все точки над i и прокомментировала слухи о возможной беременности. Дочь телеведущей дала комментарий в своем инстаграм-аккаунте, в котором рассказала, что на самом деле не ждет ребенка.

Оказывается, она покупает наряды оверсайз, но только потому, что ей нравится такой стиль. "Нет, я не беременна. Просто ношу одежду на много размеров больше, чем я есть!", – высказалась наследница Екатерины Стриженовой.

Напомним, Анастасия с семьей живет в США. В 2013 году она вышла замуж за Петра Грищенко. Через пять лет у них родился сын, которого назвали в честь отца. Раньше Екатерина Стриженова регулярно прилетала в Нью-Йорк к внуку, но пандемия коронавируса их на время разлучила.

У телеведущей есть еще одна дочь – Александра. Они живет и учится в Москве. Два года назад она поступила на экономический факультет в МГУ.

Как писали "Дни.ру", осенью 2020 года умерла мать Екатерины Стриженовой. На фоне переживаний ведущая резко похудела, а на ее лице появились морщины.