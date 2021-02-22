Умерла звезда "Семнадцати мгновений весны" Екатерина Градова

Российское киносообщество понесло весомую потерю. По информации светских обозревателей, ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.
Известно, что актриса не дожила до своего 75-летия. Стоит отметить, что наиболее яркая деталь в биографии звезды – это роль радистки Кэт в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны". Причина смерти Градовой на данной момент не приводится прессой.
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