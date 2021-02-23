Приемный сын покойной Градовой упивается горем

Звезда советского кинематографа ушла из жизни 22-го февраля. Градова скончалась от инсульта. Родственники артистки не выходят на связь и отказываются комментировать смерть близкого человека. Однако приемный сын Екатерины Георгиевны прервал гробовую тишину.

Алексей Суховерков обратился к представителям СМИ и настойчиво попросил не надоедать ему. Пасынок намекнул, что устал от расспросов, связанных с кончиной матери. Известно, что накануне Екатерина Градова чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, включая диабет.

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Дочь радистки Кэт Мария Миронова не ожидала, что у звездной мамы могли возникнуть проблемы со здоровьем, именно поэтому она спокойно улетела на отдых на несколько дней. Экстренно прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Пожилая женщина была доставлена в больницу, однако ее сердце не выдержало подготовку к операции.

"Давайте, сделайте перерыв. Это не совсем этично, неправильно в такой момент надоедать звонками. Прошу вас быть людьми и дать возможность прийти в себя", – высказался приемный сын актрисы.

Главная актриса многосерийной ленты "Семнадцать мгновений весны" будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Прощальная церемония состоится 24-го февраля.

Напомним, что Екатерина Градова и ее возлюбленный Игорь Тимофеев усыновили Алексея Суховеркова в начале 90-х годов. Мальчик не пошел по семейным стопам и отказался от актерской профессии. Известно, что звездный наследник работает шеф-поваром в одном из ресторанов Подмосковья.