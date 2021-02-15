"Поехать отдохнуть от мужа": Макеева показала своего любовника

Наконец, артистка рассказала, что встретила новую любовь. Мужчина, которому удалось покорить сердце звезды, оказался человеком непубличным – строителем. Он помогал знаменитости возводить дачу. По словам актрисы, новогодние праздники пара провела вместе. Как оказалось, Анастасия Макеева даже успела познакомиться с родителями избранника. При этом мама и папа девушки не смогли составить им компанию, так как неважно себя чувствовали.
Артистка тщательно скрывала личность ухажера, но в честь 14 февраля все же решила показать поклонникам, как выглядит ее новый любовник. В личном блоге актриса опубликовала снимок с симпатичным мужчиной. Пара стоит на берегу пруда в лучах закатного солнца и с улыбкой смотрит в кадр.
Анастасия Макеева уточнила у подписчиков, устают ли они от своих "половинок". "Я часто слышу: "Надо поехать отдохнуть от мужа или жены! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)" – заявила актриса.
Напомним, ранее Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти. После случившегося актриса с трудом вернулась в реальность. По ее словам, сейчас она существует на Земле только ради любви и будущих детей.
Также артистка заявила, что последнее время старается меньше сниматься. Как отметила знаменитость, она копит силы для того, чтобы реализовать собственные проекты.
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