"Поехать отдохнуть от мужа": Макеева показала своего любовника

Анастасия Макеева развелась с супругом Александром Саковичем осенью 2019 года. С тех пор девушка скрывала личную жизнь, поклонники даже начали жалеть актрису, предполагая, что она страдает от одиночества.

Наконец, артистка рассказала, что встретила новую любовь. Мужчина, которому удалось покорить сердце звезды, оказался человеком непубличным – строителем. Он помогал знаменитости возводить дачу. По словам актрисы, новогодние праздники пара провела вместе. Как оказалось, Анастасия Макеева даже успела познакомиться с родителями избранника. При этом мама и папа девушки не смогли составить им компанию, так как неважно себя чувствовали.

Артистка тщательно скрывала личность ухажера, но в честь 14 февраля все же решила показать поклонникам, как выглядит ее новый любовник. В личном блоге актриса опубликовала снимок с симпатичным мужчиной. Пара стоит на берегу пруда в лучах закатного солнца и с улыбкой смотрит в кадр.

Анастасия Макеева уточнила у подписчиков, устают ли они от своих "половинок". "Я часто слышу: "Надо поехать отдохнуть от мужа или жены! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)" – заявила актриса.

Напомним, ранее Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти. После случившегося актриса с трудом вернулась в реальность. По ее словам, сейчас она существует на Земле только ради любви и будущих детей.

Также артистка заявила, что последнее время старается меньше сниматься. Как отметила знаменитость, она копит силы для того, чтобы реализовать собственные проекты.