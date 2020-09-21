В Сеть попали интимные кадры Соколовского с возлюбленной

Влад Соколовский стал встречаться с участницей кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой еще в прошлом году. О чувствах к девушке певец признался лишь в 2020-ом. С недавних пор экс-солист группы "БиС" вовсе перестал стесняться публиковать откровенные кадры.

В беседе с журналистами Влад признавался, что Ангелина не была готова к близости с ним. Певцу приходилось завоевывать сердце девушки. Соколовский "перешел в наступление" когда понял, что между ним и Сурковой сформировалась крепкая связь.

Со временем возлюбленные стали очень близки. Они настолько счастливы, что готовы демонстрировать чувства на многомиллионную аудиторию. Недавно Влад показал "постельное" видео, на котором запечатлен вместе с Ангелиной. Причем на нем и на девушке не было одежды.

Пока Соколовский через объектив желал подписчикам своего инстаграм-аккаунта доброго утра, Суркова нежно целовала певца в шею. По Владу было понятно: он наслаждается нежностью.

В настоящий момент пара живет в арендованной квартире в Москве. Возлюбленные все делают вместе: тренируются, смотрят кино, занимаются вокалом.

Напомним, несколько лет назад Соколовский расстался с Ритой Дакотой, которая родила от него дочь. Певица не смогла просить экс-супругу многочисленные измены. Артистка до сих пор затрагивает эту тему, отмечая, что душевные раны, нанесенные Владом, не зажили.