В Сеть попали интимные кадры Соколовского с возлюбленной

В беседе с журналистами Влад признавался, что Ангелина не была готова к близости с ним. Певцу приходилось завоевывать сердце девушки. Соколовский "перешел в наступление" когда понял, что между ним и Сурковой сформировалась крепкая связь.
Со временем возлюбленные стали очень близки. Они настолько счастливы, что готовы демонстрировать чувства на многомиллионную аудиторию. Недавно Влад показал "постельное" видео, на котором запечатлен вместе с Ангелиной. Причем на нем и на девушке не было одежды.
Пока Соколовский через объектив желал подписчикам своего инстаграм-аккаунта доброго утра, Суркова нежно целовала певца в шею. По Владу было понятно: он наслаждается нежностью.
В настоящий момент пара живет в арендованной квартире в Москве. Возлюбленные все делают вместе: тренируются, смотрят кино, занимаются вокалом.
Напомним, несколько лет назад Соколовский расстался с Ритой Дакотой, которая родила от него дочь. Певица не смогла просить экс-супругу многочисленные измены. Артистка до сих пор затрагивает эту тему, отмечая, что душевные раны, нанесенные Владом, не зажили.
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