Соколовский развлекся с новой возлюбленной на даче

На проекте "Ледниковый период" за артиста болеет большая компания близких людей. В их числе родители Влада Соколовского, друг и новая избранница Ангелина Суркова. Певец признался, что уже давно познакомил красавицу-подругу с матерью и отцом.
По словам Соколовского, он несколько раз приезжал с Ангелиной к родителям на дачу, чтобы отдохнуть и развеяться. Об этом артист рассказал журналистам на съемках программы "Ледниковый период".
Напомним, что с 2015 по 2018 год певец был женат на Рите Дакоте, с которой вместе участвовал в проекте "Фабрика звезд-7". Развод был громким и скандальным, так как экс-супруга обвиняла Влада Соколовского в многочисленных изменах. В браке с бывшей женой у артиста появилась дочь Мия, девочке скоро исполнится три года.
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Исполнили с моей @lee_surkova прекрасную песню Billie Eilish и Khalid - Lovely! ⠀ Под эту песню, в прошлую субботу, я выступал с номером на Ледниковом Периоде! Эта композиция вдохновила меня сделать этот кавер дуэт. Атмосфера осени очень тонко сплелась с ощущением от этой музыки и, как мне кажется, это стало чем-то особенным�� ⠀ Спасибо за это атмосферное видео @staysnn.ph ���� ⠀ Очень хотелось, чтобы вы, моя прекрасная аудитория, узнали насколько красиво поёт Лина! Не забудьте на неё подписаться, ведь это только начало...) ⠀ Как вам наша версия и видение? ⠀ #владсоколовский #leesurkova #lovely #billieeilish #khalid #cover #кавер #осень #атмосфера
В сентябре 2020 года Рита Дакота решила продолжить поднимать тему супружеской неверности Влада Соколовского в инстаграм-канале. Старая обида возмутила певца и он отписался от экс-возлюбленной. Рита Дакота призналась, что ей все еще стыдно за поведение бывшего мужа и она хочет написать об этом книгу.
Как писали "Дни.ру", в Сеть попали интимные кадры Влада Соколовского с новой избранницей. Артист не стесняется размещать откровенные видео с Ангелиной Сурковой и записывает с ней песни. Влад Соколовский считает, что очаровательная девушка красиво поет.
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