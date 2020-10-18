Соколовский развлекся с новой возлюбленной на даче

Певец рассказал о деталях личной жизни. Влад Соколовский всерьез увлекся новой девушкой.

На проекте "Ледниковый период" за артиста болеет большая компания близких людей. В их числе родители Влада Соколовского, друг и новая избранница Ангелина Суркова. Певец признался, что уже давно познакомил красавицу-подругу с матерью и отцом.

По словам Соколовского, он несколько раз приезжал с Ангелиной к родителям на дачу, чтобы отдохнуть и развеяться. Об этом артист рассказал журналистам на съемках программы "Ледниковый период".

Напомним, что с 2015 по 2018 год певец был женат на Рите Дакоте, с которой вместе участвовал в проекте "Фабрика звезд-7". Развод был громким и скандальным, так как экс-супруга обвиняла Влада Соколовского в многочисленных изменах. В браке с бывшей женой у артиста появилась дочь Мия, девочке скоро исполнится три года.

В сентябре 2020 года Рита Дакота решила продолжить поднимать тему супружеской неверности Влада Соколовского в инстаграм-канале. Старая обида возмутила певца и он отписался от экс-возлюбленной. Рита Дакота призналась, что ей все еще стыдно за поведение бывшего мужа и она хочет написать об этом книгу.

Как писали "Дни.ру", в Сеть попали интимные кадры Влада Соколовского с новой избранницей. Артист не стесняется размещать откровенные видео с Ангелиной Сурковой и записывает с ней песни. Влад Соколовский считает, что очаровательная девушка красиво поет.