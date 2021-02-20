Вышвырнутые из шоу "Дом-2" безработные участники устроили пьянку

День рождения бывший участник шоу "Дом-2" праздновал в арендованном лофте на севере Москвы. Стоит отметить, что стоимость аренды площадок на Большой Новодмитровской стартует от 22 тысяч рублей в сутки.
С утра жена Алексея Майя подарила любимому дорогие духи, смартфон и сумку. Вечеринка была спланирована в стиле 90-х. В квартире организовали фотозону с золотым оформлением. Среди приглашенных были и другие бывшие звезды проекта "Дом-2".
Предусмотрели организаторы и развлекательные мероприятия. На празднике выступали факир, бывший солист когда-то популярной группы "Турбомода" Александр Попов, который пел песни группы "Руки вверх". Гости веселились и вспоминали совместное прошлое на проекте "Дом-2".
В своем "Инстаграм" именинник сообщил, что остался доволен праздником. Это был лучший день рождения", – отметил Купин.
Напомним, о закрытии шоу "Дом-2" стало известно в конце прошлого года. После ряда критических высказываний российских звезд о контенте и участниках шоу существовавший более десяти лет проект прекратил свои эфиры. Последний выпуск шоу "Дом-2" вышел в эфир 30 декабря.
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