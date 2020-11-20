Ирина Дубцова решилась снова лечь под нож

Ирина Дубцова недовольна своей грудью. Певица хочет исправить ее форму с помощью пластической операции.

Артистка рассказала, почему снова пойдет ложиться под нож. Она намерена избавиться от большого размера бюста.

Звезда никогда не скрывала, что ее пышные формы – результат работы первоклассного хирурга. Ирина Дубцова призналась, что ей перестал нравиться ее внешний вид. Она поняла, что зря не ценила свою естественную красоту. По мнению знаменитости, это прибавляет женщине и веса, и возраста.

К слову, недавно об уменьшении груди публично рассказала и Екатерина Варнава. Артистка призналась, что дважды ложилась под нож хирурга, чтобы исправить размер бюста. Первое хирургическое вмешательство прошло неудачно. В итоге ей пришлось с помощью врача переделывать предыдущую работу.

Как писали "Дни.ру", Ирина Дубцова в настоящее время артистка испытывает сильные чувства к непубличному человеку, имя которого называть не хочет. Его она называет музой. Влюбленность женщины длится достаточно давно и никак не прекращается. Однако, по ее словам, отношения у нее с этим человеком невозможны.

