Песни и танцы на месте гроба: что происходит в театре Вахтангова после похорон Ланового

В последний раз Лановой вышел на сцену родного вахтанговского театра 24 декабря, когда сыграл спектакль "Последние луны". Тогда ничего ничего не предвещало, что пройдет чуть больше месяца, и на этой же сцене будет стоять гроб с телом Василия Семеновича...



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