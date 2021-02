Песни и танцы на месте гроба: что происходит в театре Вахтангова после похорон Ланового

В последний раз Лановой вышел на сцену родного вахтанговского театра 24 декабря, когда сыграл спектакль "Последние луны". Тогда ничего ничего не предвещало, что пройдет чуть больше месяца, и на этой же сцене будет стоять гроб с телом Василия Семеновича...



16 и 24 января в театре имени Вахтангова должны были играть спектакль Сергея Голомазова "Посвящение Еве" с Василием Лановым и Евгением Князевым. В репертуаре он уже более 20 лет, но до сих пор идет с аншлагами.

Но Василий Семенович со 2 января находился в больнице, поэтому спектакль 16 января был отменен, а 24 заменен на "Евгения Онегина". "В связи с ухудшением состояния Василия Ланового", – как сообщал сайт театр буквально за день до кончины артисты. 28 января сердце Василия Семеновича остановилось...

Однако жизнь идет своим чередом, работа продолжается. Державин в стихотворении "На смерть князя Мещерского" писал: "Где стол был яств, там гроб стоит". А в театре Вахтангова на легендарной сцене, где еще 1 февраля стоял гроб с телом Народного артиста, уже вечером 2 февраля покажут фривольную оперетку "Мадемуазель Нитуш" с танцами и песнями.

А какова судьба проданных постановок, в которых должен был играть Лановой? В театре сообщили, что запланированные на 6 февраля и 12 февраля спектакли "Последние луны" и "Посвящения Еве" не состоятся. В течение 10 дней билеты можно сдать в кассу театра или по месту покупки.

У Василия Семеновича не было дублирующего актера ( его невозможно заменить!) – все спектакли ставились именно на Ланового. И теперь, вероятно, останутся только в записи и в памяти людей.

Стоит напомнить, что когда 5 июня 2009 году умер Майкл Джексон, многие поклонники не стали сдавать билеты на его 40 концертов This Is It Tour в Лондоне на The O2 arena. Они должны были начаться 13 июля 2009 и завершиться 6 марта 2010-го. Фанаты сохранили их на память и сегодня билеты за тысячи долларов продаются на различных Интернет-аукционах. Возможно, почитатели Ланового поступят так же.