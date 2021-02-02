Меган Маркл выкинули из свидетельства о рождении ее сына

В документах ребенка в графе матери теперь прописано только "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Ранее в свидетельстве было указано полное имя отца – Генри Чарльз Альберт Дэвид, и матери – Рейчел Меган.
Рождение Арчи было зарегистрировано 17 мая 2019 года, через 11 дней после того, как он появился на свет. А 6 июня свидетельство о рождении было изменено.
Изначально считалось, что супруга принца Гарри пожелала внести изменения, чтобы выразить уважение свекрови, принцессе Диане, которая предпочитала называть себя "Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская". Но позже Меган Маркл это опровергла.
Почему в документ внесли правку, остается неизвестным. Но точно известно, что это произошло не по просьбе Меган Маркл.
Напомним, принц Гарри с женой тщательно скрывали, где именно прошли роды Меган Маркл. Ходили слухи, что бывшая актриса рожала дома. Позже выяснилось, что Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в частной больнице Портленд в Вестминстере 6 мая 2019 года. Мальчик занял седьмое место в очереди на британский престол.
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