Живой труп: В Сети появилась дата смерти 19-летнего Дани Милохина

Популярную звезду "ТикТока" внезапно сочли умершей. Блогера и певца Даню Милохина "похоронил" известный сайт.

"Википедия" давно стала одним из излюбленных россиянами интернет-порталов. Несмотря на то, что в этой интернет-энциклопедии периодически возникает недостоверная информация, сайт не теряет актуальности и его данные пользуются спросом. Недавно на странице "Википедии", которая посвящена 19-летнему блогеру Дане Милохину, появились шокирующие сведения. В графе "Дата смерти" была установлена запись – "11 февраля 2021 года". Об этом сообщила редакция портала "Popcake", которая поделилась скриншотом с зафиксированными данными.

Как выяснили журналисты, мертвым на основании "Википедии" живой юноша считался всего пару часов. Ошибку в биографии блогера быстро обнаружили и исправили, так что сейчас проблема решена. Поскольку Даня Милохин активно ведет социальные сети и публикует новый контент в "ТикТок", вероятность его внезапной кончины быстро исключили.

Напомним, Даня Милохин заявил о желании умереть в 23 года в том случае, если к этому возрасту его популярность сойдет на нет и успех его покинет. Блогер верит в реинкарнацию, поэтому после кончины планирует родиться заново и пройти путь к успеху в новом теле. Сейчас Даня Милохин является кумиром молодежи и зарабатывает огромные суммы, публикуя контент в Сети.