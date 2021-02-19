"Что-то Боря плохо выглядит": опухший Корчевников переполошил народ

Борис Корчевников напугал россиян своим видом. Поклонники заподозрили, что телеведущий болен.

Шоумен опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото с молодой писательницей Вероникой Иващенко. Он рассказал о впечатлениях от произведения девушки, но фолловеров больше заинтересовало не это, а внешний вид Бориса Корчевникова.

Публика пришла к выводу, что снимок крайне неудачный. На нем телеведущий не похож на себя. Лицо звезды экрана кажется опухшим. Подписчики испугались, посчитав, что Борис Корчевников болен.

Они отметили, что у ведущего почти не видно на фото глаз. "Что-то Боря плохо выглядит", – отметил один из комментаторов. Некоторые предположили, что шоумен использовал фотошоп.

Отметим, что Борис Корчевников несколько лет назад перенес тяжелую болезнь. У знаменитости нашли в голове опухоль. После хирургического вмешательства у шоумена оказался поврежден слуховой нерв, поэтому он стал плохо слышать.

Борис Корчевников теперь тщательно следит за здоровьем и регулярно обращается к медикам. А весной 2020 года публика заметила, что телеведущий сильно располнел. Он признался, что это произошло из-за приема гормональных препаратов.