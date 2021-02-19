"Лучше не надо": рвущегося в бой Корчевникова унизили

Гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1" стал хореограф Егор Дружинин. Телеведущий отметил, что его неудачная попытка поучаствовать в проекте была около десяти лет назад.
Звезде удалось побывать всего на нескольких репетициях. Он, как говорится, рвался в бой, но – не срослось. После танцевальных попыток ему тактично намекнули, что "лучше не надо" и не взяли на проект.
К такому унижению Борис Корчевников отнесся спокойно. Ведь к своим танцевальным способностям он относится критически. В студии ведущий назвал себя деревом.
В свою очередь Егор Дружинин заявил, что много работает с артистами, для которых танцы не в приоритете. Хореограф рассказывает актерам, что бояться нечего, поскольку им не надо танцевать в классическом понимании этого слова.
Напомним, у Бориса Корчевникова есть некоторые проблемы со здоровьем. Дело в том, что в свое время шоумен перенес тяжелую операцию. С тех пор у него поражен слуховой нерв, из-за чего телеведущий стал плохо слышать.
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