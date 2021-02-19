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"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание

"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание

Настя Ивлеева. Фото: www.instagram.com/nastyaivleeva/
Настя Ивлеева – одна из самых популярных блогеров отечественного "Инстаграма". Девушка открыто общается со своими поклонниками и отвечает на интересующие их вопросы.
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Сегодня ведущая поделилась с подписчиками своей радостью. Она показала новый элитный автомобиль, который, видимо, приобрела на днях. Как подсчитали журналисты, стоимость машины марки Lexus, купленной Ивлеевой, составляет около семи миллионов рублей. Настя отметила, что скоро выложит больше фотографий иномарки и подробно расскажет обо всем интересующимся. После она поехала по делам и пока больше ничего не сообщала.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Отметим, ранее свой солидный автопарк блогер пополнила в прошлом году. Как признавалась она сама, тогда случилась самая большая покупка в ее жизни. Она обзавелась новой Lamborghini Aventador. Спорткар обошелся диве в 23 миллиона рублей.

Настя Ивлеева рассказывала, что именно этот автомобиль был мечтой ее студенчества. Однако тогда девушка понимала, что она неисполнима. Ведущая делилась своими эмоциями и подчеркивала, что невероятно горда собой, потому что смогла полностью оплатить приобретение сама.

Ранее сообщалось, что постепенно сумма, которую пришлось отдать за автомобиль, увеличивалась, так как Ивлеева – невероятная любительница быстрой езды. Всего за пару месяцев ей пришлось выплатить около 165 тысяч рублей за многочисленные нарушения скоростного режима в столице.

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Автор: 19 февраля 2021, 15:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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