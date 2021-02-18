"Видала я ее!": Меньшова плюнула на хамство Максаковой после интервью

Людмила Максакова откровенно язвила и даже унижала Юлию Меньшову. Больную тему ведущая вспомнила в интервью Надежде Стрелец. Гостья призналась, что даже не рассчитывала на такую нервную беседу.
Людмила Максакова, наверное, забыла, что существует сценарий программы, и в один момент даже заявила, что Юлия Меньшова может уйти из студии.
В театральной среде знали, что у Максаковой тяжелый характер. Но при этом никто не думал, что все выйдет таким образом. Людмила Максакова и Юлия Меньшова до эфира мило общались, а когда начались съемки, начался настоящий ад. Уже потом ведущая пришла к выводу, что у актрисы такой характер – ей надо всех переламывать. "Видала я ее и на интервью Вани Урганта, но оно не выглядело таким ужасным", – вспомнила Меньшова.
"Началось интервью, и Максакова начала менять вектор, затыкать меня. Но вся театральная Москва знала, что она человек сложный", – рассказала Юлия Меньшова.
Людмила Максакова всячески уходила от вопросов о личной жизни и заявляла, что людям интересно говорить исключительно о ее биографии и творчестве, и не более. В какой-то момент Меньшова потеряла мысль. На нее так агрессивно наседали, что невооруженным глазом было видно, что ведущая краснеет от раздражения.
И ведущая замолчала. Она практически не могла произнести ни одного вопроса. Максакова заявила, что правила передачи будет задавать она. Максакова была уверена в том, что передача не выйдет в эфир, однако она вышла, и все увидели, как Максакова себя вела.
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