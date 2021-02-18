"Видала я ее!": Меньшова плюнула на хамство Максаковой после интервью

Интервью Юлии Меньшовой с Людмилой Максаковой "Наедине со всеми" на Первом канале, которое состоялось несколько лет назад, до сих пор держит в стрессе журналистов и актеров. Сама актриса была уверена, что интервью не выйдет в эфир, но это свершилось. Оно походило на допрос или даже ссору давних врагов...

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