"Максима подставили": Меньшова объяснила поведение затыкающего ее Галкина

Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" сделала отличную телевизионную карьеру. Актриса Юлия Меньшова вела программы "Я сама", "Продолжение следует", "Наедине со всеми", "Сегодня вечером" и другие.

В свежем интервью Меньшова объяснила, почему была вынуждена уйти из программы Первого канала "Сегодня вечером", где ее партнером был Максим Галкин. В проекте артистка работала полтора года. В этом шоу Юлия впервые в карьере работала с соведущим.

Контактируя с Галкиным, Меньшова осознала, как сильно люди из среды шоу-бизнеса отличаются от представителей театральной богемы. Максим и его коллеги, считает звезда, тянут одеяло на себя, стремятся царить в кадре, чего люди сцены себе не позволяют.

Галкин, как заметила Меньшова, – прирожденный шоумен. Со многими гостями программы "Сегодня вечером" муж Аллы Пугачевой водил дружбу, поэтому прекрасно поддерживал беседу в кадре, создавал настроение. Максим, по словам Юлии, умеет "просто сидеть за столом, трепаться и ржать". Из актрисы и шоумена не получался тандем, так как в работе они преследовали разные цели – Галкин хотел создавать веселье, а Меньшова старалась придать происходящему хоть какой-то смысл. Впрочем, знаменитостям удалось подружиться и найти общий язык. Актриса очень тепло отзывается о бывшем партнере.

В шоу "Сегодня вечером" Юлию Меньшову не устраивала политика редакции. Иногда телевизионщики поднимали рейтинги способами, которые артистка считает неприемлемыми.

По словам звезды сериала, редакторы часто вырезали ее комментарии на монтаже, поэтому зрителям казалось, что она больше молчит. Аудитория считала, что Галкин не дает Меньшовой и рта открыть, затыкает ее безостановочной речью. "В некотором смысле Максим был подставлен отчасти", – рассудила знаменитость. Юлия полагает, что именно это недоразумение породило слухи об их конфликте.