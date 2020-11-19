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"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российская артистка обнародовала снимки близкого человека, который ушел из жизни. Анастасия Макеева выразила чувства к мужчине.
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Звезда сериала "Манекенщица" опубликовала в инстаграм-канале пост о покойном брате в честь его дня рождения. Даниил умер в возрасте 27 лет. В память о родственнике у актрисы остались детские и юношеские фото, которыми она решила поделиться. Анастасия Макеева призналась, что любит брата и очень скучает по нему.

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Знаменитость с трепетом вспоминает беззаботные и радостные дни, когда они с братом проводили много времени. Женщина задается вопросом о том, почему некоторые люди умирают молодыми, а другие доживают до глубокой старости.

Хотя после смерти Даниила прошло уже 13 лет, актриса не перестает по нему скучать. Артистка сообщила, что в сложные моменты жизни нуждается в надежной поддержке. Порой Анастасия Макеева хочет позвонить брату и высказать все, что на душе, но это невозможно.

Поклонники знаменитости выразили соболезнования в комментариях. "Такие счастливые на фото", "Прекрасный брат! Такое горе! Сил Вам и мужества.", "Красивый парень, мог тоже быть артистом! Светлая память!", – написали пользователи Сети. Телеведущая Анна Семенович отправила артистке три эмодзи, изображающие человеческие руки во время молитвы.

Фанаты спросили у актрисы о том, почему умер ее любимый брат. Анастасия Макеева не стала отвечать на этот вопрос, сохранив информацию в секрете.

Автор: 19 ноября 2020, 19:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

й проплаченно
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Это тоже странно-один зимой спит в луже или на вокзале долгие годы.ест какую-то похлебку и ничем не болеет - другой живет в идеальных условиях занимается спортом следит за диетой в плане приема пищи-или в среднем возрасте он умирает от острой серд недостатосности или заболевает маразмом из-за которого также погибает не дожив даже до 60летИграет и генетика и иммунитет твой,К одному все цепляетсяА к другому нет Может быть от того что по какой-то древней формуле.человек приходит в эту жизнь несколько разКак правило 10-11 Может,если 12-й раз,то не работает ни генетика ни иммунитет
й проплаченно
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Как ни странно,я ,совершенно посторонний человек,живущий в другой стране,тоже часто вспоминаю эту дикую трагедию с ее братом Настя где-то выступала,была веселая и все было чудесно до того.как ей сообщили о внезапной смерти ее брата.который поехал в командировку и заразился каким-то вирусом,после чего, спустя два дня умер Все и вся страна были в шокеКакой-то вирус,может или св грипп или ЭболаНичего не писали об этом И почему-то я постоянно об этом думаю и жалею и ее брата и Настю Такой молодой,просто ужас Настенька,дай бог тебе силы
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