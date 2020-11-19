"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину

Звезда сериала "Манекенщица" опубликовала в инстаграм-канале пост о покойном брате в честь его дня рождения. Даниил умер в возрасте 27 лет. В память о родственнике у актрисы остались детские и юношеские фото, которыми она решила поделиться. Анастасия Макеева призналась, что любит брата и очень скучает по нему.
Знаменитость с трепетом вспоминает беззаботные и радостные дни, когда они с братом проводили много времени. Женщина задается вопросом о том, почему некоторые люди умирают молодыми, а другие доживают до глубокой старости.
Хотя после смерти Даниила прошло уже 13 лет, актриса не перестает по нему скучать. Артистка сообщила, что в сложные моменты жизни нуждается в надежной поддержке. Порой Анастасия Макеева хочет позвонить брату и высказать все, что на душе, но это невозможно.
Поклонники знаменитости выразили соболезнования в комментариях. "Такие счастливые на фото", "Прекрасный брат! Такое горе! Сил Вам и мужества.", "Красивый парень, мог тоже быть артистом! Светлая память!", – написали пользователи Сети. Телеведущая Анна Семенович отправила артистке три эмодзи, изображающие человеческие руки во время молитвы.
Фанаты спросили у актрисы о том, почему умер ее любимый брат. Анастасия Макеева не стала отвечать на этот вопрос, сохранив информацию в секрете.
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