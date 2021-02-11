"70 миллиардов долларов": Харламов обнародовал реальные гонорары

Недавно Константин Маласаев пожаловался на свой скромный заработок и рассказал о внушительных суммах, которые получают его коллеги Гарик Харламов и Павел Воля.

Артист заявил, что Харламов получает приблизительно семи миллионов в месяц, а Воля – четыре. Он пояснил, что сам зарабатывает около 30 тысяч рублей за тот же срок. Накануне Гарик Мартиросян решил развеять слухи и записал шуточный ролик в своем "Инстаграм".

Юморист подошел к Гарику и предложил ему дать интервью. Харламов сообщил, что и правда зарабатывает семь миллионов, но не рублей, а долларов. Мартиросян спросил, сколько денег артист скрывает от изумленной публики, а тот пояснил, что еще 70 миллиардов долларов.

Гарик Мартиросян также поинтересовался, сделана ли кепка на голове Гарика из золота, на что комик ответил, что она не только сделана из золота, но и инкрустирована внутри бриллиантами, чтобы никто ничего не заподозрил. Юмористы продолжили шутить и "интервьюер" попросил Харламова показать, что же находится под головным убором. Резидент снял кепку и показал свою не совсем свежую прическу.

Забавный ролик Мартиросян подписал как "сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира". Сам Харламов продолжил иронизировать и в комментариях попросил коллегу удалить материал, чтобы никто не узнал про бриллианты. Подписчики живо отреагировали на видео.

