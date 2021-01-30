Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Суббота
30 января
Лента новостей
14:25
"Это чудовищно": Бородина раскритиковала фильм о покойной Началовой
14:05
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
13:37
"Я просто уйду из жизни": Даня Милохин сообщил о скорой кончине
13:32
Вскрылись сведения о получившей тяжелую травму дочери Меладзе
13:23
Панин ввязался в новый скандал после похорон матери
12:55
Заговорили о тяжелой болезни у лысого и располневшего Мартиросяна
12:36
"Ожидаю смены режима": экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
12:24
Константин Хабенский стал ведущим "Дома-2"
12:11
"Ведьма": проклятый Кудрявцевой Лазарев травмировался
12:08
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
11:54
"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
11:53
С жиру бесится: Утяшева пожаловалась на низкий уровень дохода
11:48
Руководителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к незаконным акциям протеста
11:40
Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет
11:37
"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии
11:33
"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян
10:56
Убитая расставанием Бузова слегла в клинику
10:51
Ковыляет согнувшись: появились свежие кадры с переломаной Кудрявцевой
08:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 января 2021 года
06:10
Коронавирус сильно ударил по Светлакову
04:03
43-летняя Ольга Орлова в бикини возбудила россиян
02:01
Всегда земные мужчины, а так хочется эмоций: личная жизнь Марии Куликовой находится под угрозой
00:06
Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале
23:27
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
22:03
"Держитесь!": певица МакSим рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием
21:33
Шатунов выставил на посмешище Разина в суде
21:12
Упавший смартфон убил 12-летнего сына российской блогерши
20:48
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
20:36
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
20:10
Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
20:02
Слишком низкий рейтинг: Шепелева попросили уйти с ТНТ
19:36
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
19:33
Убийце Ефремову на зоне сделали соблазнительное предложение
19:18
Прокляните его на кладбище: Собчак призвала поклонников заблокировать ее мужа
18:55
Боня созналась в участии в преступной группировке
18:46
Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста
18:18
Тревожные звоночки: Бузова отказалась от психотерапевта из-за горькой правды
18:17
Перед смертью Лановой озвучил странное желание
18:10
Политолог Карбалевич о переменах в поведении Лукашенко: Пришел к выводу, что одержал победу
18:08
Малахов строго предупредил Лазарева о противостоянии и закулисных интригах
18:02
Затащил сперва на съемки, а потом в постель: как Джулия Робертс попала в сериал "Друзья"
18:00
Подросток из Китая перенесла около пластических 100 операций
17:50
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
17:35
Галкин оплакивает тяжелую потерю: Был радостью в этом непроглядном мраке
17:19
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
17:07
Будущее звезды турецких сериалов оказалось на волоске из-за обвинений в насилии над экс-женой
16:54
Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене
16:48
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке с известным рэпером
16:47
Пойманному с двумя килограммами наркотиков Тиме Белорусских грозят долгие годы тюрьмы
16:42
В Роспотребнадзоре рассказали о местах России с самым грязным воздухом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
Умер Василий Лановой
Шоу-бизнес
Панин ввязался в новый скандал после похорон матери

Панин ввязался в новый скандал после похорон матери

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще в начале января Алексей Панин хранил молчание, так как не мог смириться со смертью близкого человека. Однако это не помешало скандалисту в очередной раз жениться на молодой особе.
прочитано 372 раза

Таинственной женой артиста стала некая Ева Тарлакян. Раскрытие брака произошло весьма неожиданно. Удивительно, что Панин долгое время не показывал новоиспеченную супругу, а лишь публиковал личные снимки.

ПО ТЕМЕ

"Позор, стыд, хамство": Оскорбленный Панин обнародовал ужасающие детали похорон матери

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Сорвала покров интриги Ева. Стоит отметить, что она не появлялась в его блоге в "Инстаграм", в то время, как сам Алексей жаловался на клевету и общественную критику. Что касается Тарлакян, на ее странице мелькали лишь откровенные фотографии.

Похоже, что девушка захотела привлечь внимание и почувствовать славу предыдущих девиц Панина. Ева решила доказать знакомство с артистом и обнародовала скромные кадры, на которых отчетливо видно, как она проводит время в компании Алексея, его дочери и их общих друзей.

Сразу же возникает вопрос, кто такая Ева Тарлакян? Известно, что женщине уже за 40. Дама она, конечно, веселая, поэтому разделяет увлечения всеми известного жениха. Она прекрасно относится к садо-мазо и непристойным фотосессиям. У нее есть обнаженные селфи у зеркала и съемки купания голышом. В общем, все, как любит Алексей Вячеславович.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 30 января 2021, 13:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
"Ожидаю смены режима": экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Политолог Карбалевич о переменах в поведении Лукашенко: Пришел к выводу, что одержал победу
Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Шоу-бизнес

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет
"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Константин Хабенский стал ведущим "Дома-2"

Артист попросил три дня на решение

Шоу-бизнес

"Ведьма": проклятый Кудрявцевой Лазарев травмировался

Артист вымаливает прощения у подруги
Шоу-бизнес

Вскрылись сведения о получившей тяжелую травму дочери Меладзе

Девушка проявила силу духа
Шоу-бизнес

Панин ввязался в новый скандал после похорон матери

Объявилась очередная пассия артиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+