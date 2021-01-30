Панин ввязался в новый скандал после похорон матери

Таинственной женой артиста стала некая Ева Тарлакян. Раскрытие брака произошло весьма неожиданно. Удивительно, что Панин долгое время не показывал новоиспеченную супругу, а лишь публиковал личные снимки.
Сорвала покров интриги Ева. Стоит отметить, что она не появлялась в его блоге в "Инстаграм", в то время, как сам Алексей жаловался на клевету и общественную критику. Что касается Тарлакян, на ее странице мелькали лишь откровенные фотографии.
Похоже, что девушка захотела привлечь внимание и почувствовать славу предыдущих девиц Панина. Ева решила доказать знакомство с артистом и обнародовала скромные кадры, на которых отчетливо видно, как она проводит время в компании Алексея, его дочери и их общих друзей.
Сразу же возникает вопрос, кто такая Ева Тарлакян? Известно, что женщине уже за 40. Дама она, конечно, веселая, поэтому разделяет увлечения всеми известного жениха. Она прекрасно относится к садо-мазо и непристойным фотосессиям. У нее есть обнаженные селфи у зеркала и съемки купания голышом. В общем, все, как любит Алексей Вячеславович.
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