Накормленную зятем звезду шоу "Дом-2" срочно госпитализировали

Мама участницы телестройки загремела в больницу. 54-летняя родительница звезды шоу "Дом-2" Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна – внезапно почувствовала себя плохо.

Недомогание Африкантова-старшая почувствовала после появления на территории проекта. Татьяну Владимировну увезли на "скорой" прямо с телестройки.

" Вчера меня на "скорой" увезли с Поляны "ДОМа-2" в 64-ую городскую больницу в урологическое отделение. Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки и вдруг... Короче, вызвали скорую и вместо Лобного меня отвезли сюда. Провожала меня Марина и только ночью уехала назад на поляну. Сейчас лежу в палате, в которой должно быть четыре человека, сейчас три. Назначено мне обследование, берут кровь, УЗИ сделали", – написала мама участницы шоу "Дом-2" в Instagram.

По словам Африкантовой-старшей, на телестройке ее встретили хорошо. Ее зять – Роман Капаклы – принимал ее хлебосольно: накормил и напоил.

"Рома – молодец! Встретил меня большим букетом красивых цветов и стал угощать картошкой в мундире и хвостом селедки, а еще порадовал холодцом. Питание у них там на высшем уровне, все есть", – похвасталась Татьяна Владимировна.

Несмотря на недуг, родительница Марины Африкантовой из шоу "Дом-2" старается не унывать. Она считает, что попала в больницу не просто так.

"Правильно говорят, кем бы ты не был, а на больничной койке все равны. И еще люди часто говорят – меня сглазили, а человек даже не подозревает, что делает это он сам, когда хвалится, что здоров. В общем, у меня есть время обо всем подумать и не делать ошибок или стараться не делать. Желаю вам быть здоровыми и радоваться жизни", – резюмировала мама звезды шоу "Дом-2".