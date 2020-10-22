Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело

На днях экс-участники реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП из-за непогоды. Мать девушки накинулась на парня с обвинениями.

Африкантова и Капаклы ехали на машине из Санкт-Петербурга в Москву. Дорогу заметало снегом. Из-за большой скорости Роман не заметил изъянов на трассе, поэтому машину "закрутило, завертело". Так объяснил молодой человек подписчикам своего инстаграм-аккаунта позднее.

К счастью, обошлось без травм. Большие повреждения получил лишь автомобиль. "Никогда в жизни не надо никуда торопиться. Лучше поехать медленно, зато это безопасно", – извлек урок Капаклы из произошедшего.

Мама Африкантовой Татьяна Владимировна негодует. Она не простит молодого человека за то, что он подверг ее дочь опасности. Женщина не раз просила мужа серьезно поговорить с Романом о невнимательной езде. Африкантова-старшая не раз замечала, как ее дочь и Капаклы отвлекаются на мобильные телефоны в дороге.

После аварии Марина также вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила подписчиков инстаграм-аккаунта за поддержку. "Постоянно анализирую, почему так произошло. Я уверена, что все происходит не случайно. Значит, так должно быть. Значит, что-то идет не так", – поделилась мыслями звезда "Дома-2".