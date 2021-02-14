"Только бы не фиолетовый": Асмус продолжила эксперимент с волосами

Радикальная смена имиджа повлияла и на спрос в киноиндустрии. Поговаривают, что в копилку Кристины добавились новые проекты и рекламные контракты. Мало того, что она перекрасилась в черный цвет, так еще и волосы подстригла до уровня каре.
По словам поклонников, подобные перевоплощения все же связаны с переменами в личной жизни. Сама же Асмус лишь посмеялась над домыслами общественности и сообщила о новых ролях в кино и театральных постановках.
Накануне в личном блоге в "Инстаграм" звезда разместила противоречивое фото. На кадре отчетливо видно, что голова актрисы "подготавливается" к новым экспериментам. Правда, пока ничего не ясно. То ли девушка вернет свой блонд, то ли добавит красок в эти пасмурные дни.
"Только бы не фиолетовый!", – прокомментировала снимок Кристина.
Напомним, в темный цвет Асмус перекрасилась ради очередного продвижения в карьере. Съемки требовали от актрисы образ знойной брюнетки с растрепанными волосами. В социальных сетях она писала, что всегда готова на кардинальные перемены для сценических ролей.
Любой цвет волос, длина или стрижка налысо. Все это больше не помеха для Кристины. Если верить словам экс-супруги Гарика Харламова, она была бы не против и поправиться на энное количество килограммов или похудеть, научиться разным навыкам. Все это лишь еще один этап в творческом пути актрисы.
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