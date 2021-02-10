"Не мой контингент": Охлобыстин влепил смачную оплеуху Бузовой

Недавно появились слухи о том, что актер якобы приобрел права на шоу "Бородина против Бузовой". Охлобыстин даже посвятил этой версии ироничный пост в "Инстаграм" и сообщил о покупке акций компании, которой принадлежит программа.
Позднее он прокомментировал реальное отношение. ""Дом-2" я никогда не приветствовал, так как не приветствую копание в чужом белье. Мне не нравятся ток-шоу. Они больше вреда приносят", – заявила звезда. "Создается впечатление, что мы находимся в состоянии постоянной тряски. Некоторые вещи нельзя вываливать, как бы ни относились друг к другу люди", – пояснил Иван.
Он отметил, что много слышал о ведущих, но ни с одной из них не общался близко. "Знаю Ольгу Бузову, видел где-то, представлены не были. Этот контингент – не мой. Но само явление вполне соответствует тенденциям современного мира", – поделился мнением Охлобыстин.
Напомним, в 2020 году Иван был ведущим известного шоу "Золото Геленджика". На площадке он работал вместе с коллегой по сериалу "Интерны" Кристиной Асмус. Тогда артист жаловался, что образ харизматичного врача его не отпускает: актера заставляют кричать и на программе. "Хотя не люблю повышать голос. Я бы хотел быть стихийным ведущим: нет черного и белого. Мы внесем немного готики для людей, чтобы была красивая картинка, потом все еще качественно озвучим", – рассказывал он ранее.
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