"Не мой контингент": Охлобыстин влепил смачную оплеуху Бузовой

Достаточно долгое время артист сотрудничал с телеканалом "ТНТ", а в прошлом году даже стал ведущим одного из шоу. Новость о закрытии популярной телестройки "Дома-2" он воспринял крайне позитивно и уже несколько раз достаточно резко высказался на эту тему.



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