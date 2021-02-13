Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Суббота
13 февраля
Лента новостей
12:47
"Не выдержала": Ваенга взвыла от безобразного поведения сына
12:43
В Ленобласти 300 дронов составили в небе фразу "защитим ветеранов"
12:28
"Размахивал перед лицом руками": вдова Грачевского устроила грязную драку
12:05
На могиле Началовой стали происходить странности
12:01
"Я был еще женат": вскрылись похождения Светлакова
12:00
"Меня трясет": Беременная звезда "Деффчонок" пострадала в автокатастрофе
11:16
Сбилось дыхание: Федосеевой-Шукшиной стало плохо после общения с Малаховым
10:58
Молодую жену Петросяна заподозрили во второй беременности
10:49
Как новая машина: Пугачева и Галкин спускают на услуги ЖКХ баснословную сумму
08:03
Изменившаяся до неузнаваемости Бородина всполошила народ
06:06
Сын Шепелева и Фриске поразил способностями: Исключительно заслуга отца
04:02
После развода с Собчак Богомолову предрекли брак с известной чиновницей
02:01
Переболевший ковидом Гордон раздобрел: Нельзя так
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года
22:05
"Я понимала, что это катастрофа": Седокова откровенно о предложении баскетболиста вступить в брак
22:00
Зовите вторую половинку: 5 романтичных сериалов ко Дню святого Валентина
21:52
Михалков необычно высказался о Крыме
21:32
"А со стола вытереть?": в Сети появилось видео трудящейся в замке семилетней дочери Пугачевой
21:27
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
20:41
Голая женщина раздела детей на морозе и повела их в глубь леса
20:15
В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник
20:10
Первый канал довел известного телеведущего: Начал разваливаться
19:48
"На ухаживания не скупится": Тимати купил шикарный подарок девушке после расставания с Решетовой
19:43
"Жду скорую и истекаю кровью": бывшая жена актера Епифанцева с разбитой головой звала на помощь
19:35
Весточка с того света: подарок от покойного Михаила Круга довел его сына до слез
19:33
При взрыве на заводе погибли 11 человек
19:02
Поступила новая информация о госпитализированной из-за коронавируса Фрейндлих
18:53
Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести
18:35
Наркотики и смерть друзей: Светлаков признался в тяжелом прошлом
18:15
Жириновский дал неожиданный совет россиянам перед Днем всех влюбленных
18:13
В Ростове-на-Дону стена рухнула на дорогу
18:12
"Молчит об этом": подруга раскрыла сокровенную тайну Бузовой
18:06
"Держат взаперти": сосед онкобольной Заворотнюк рассказал о ее страшной участи
17:56
Дептранс Москвы: снегопад не нарушил работу общественного транспорта
17:52
Лавров рассказал о перспективах отношений России и США при Байдене: Много проблем
17:42
Создатели нового "Секса в большом городе" сделали заявление после слухов о смерти Саманты Джонс
17:23
"Я не справлюсь с этой болью сам": Егор Крид сделал неожиданное признание после скандала на шоу "Голос"
16:58
"Кто-то крепко держится за ширинку": Шпица о самооценке и гармонии в отношениях
16:48
Отец поставил крест на личной жизни Бузовой
16:34
"Мне очень стыдно": осужденный Ефремов признал свою вину
16:25
Екатерину Вилкову без волос сняли с маленькой дочкой
16:19
Решение суда по делу Меган Маркл шокировал британцев: Непопраимый ущерб
15:57
Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен
15:46
Стало известно о близости Мерзликина с известным актером в мужском туалете
15:45
Мог спасти: семья Бурунова столкнулась с большим несчастьем
15:36
Истощенный Сафронов стремительно теряет вес из-за коронавируса
15:22
"Полная кровать телок": всплыло видео из спальни Чеховой
15:15
Мать четверых детей 47-летняя Мария Порошина рассказала о новом возлюбленном
15:12
Арендующая одежду Катерина Шпица: Я не богатая – я зажиточная
15:07
Отец покойного Децла погряз в долгах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Позорище: любовник лишает дочь умершей Началовой жилья
Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления
Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем
Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой: Нарциссизм и неадекват
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном
Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна заподозрили во второй беременности

Молодую жену Петросяна заподозрили во второй беременности

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личная жизнь известного юмориста стала всеобщим достояниям прошлой осенью. Тогда Евгений Петросян рассекретил имя недавно родившегося сына. К слову, новая супруга телезвезды успела привлечь внимание публики задолго до появления звездного наследника.
прочитано 759 раз

Теперь многочисленная аудитория тщательно следит за переменами в жизни молодой семейки. На этот раз поклонники заранее готовятся ко второй беременности Татьяны Брухуновой. Отметим, что супруга комика уже дала повод для появления очередных сплетен.

ПО ТЕМЕ

"Некоторым не показано материнство": бросившей грудничка Брухуновой вынесли приговор

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Возлюбленная Петросяна отправилась на отдых в Сочи вместе со своей давней подругой, оставив маленького сыночка на руках у опытного муженька. По словам Татьяны, это рабочая поездка. Однако в личном блоге звезды мелькают лишь фотографии из ресторанов и местных достопримечательностей.

Возможно, Брухунова задумалась об открытии собственной эко-фермы, раз посетила несколько сочинских хозяйств. Именно там супруга Евгения Петросяна сделала нашумевшие кадры, на которых она появилась в фартуке, подчеркивающем фигуру.

Подписчики мгновенно подметили, что у молодой пассии юмориста проглядывается округлившийся животик. Прозвучало предположение, связанное со второй беременностью Татьяны. Среди восторженных пользователей нашлись и те, кто постарался объяснить опубликованное видео.

Комментаторы предположили, что Брухунова поднабрала несколько килограммов. Похоже, что стилист отлично маскировала последствия новогодних праздников под мешковатой и растянутой одеждой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 13 февраля 2021, 10:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
+
Гость623229
Пожаловаться Ответить
+
Гость гость
Пожаловаться Ответить
+
Гость617622
Пожаловаться Ответить
Других тем нет, как всегда Петросян и Брухунова!
Гость604870
Пожаловаться Ответить
гость
Дистанционный гинеколог под ником Софья Гринь. Что ни напишет - все туфта.
А вот и Таня брюханова!
гость
Пожаловаться Ответить
Дистанционный гинеколог под ником Софья Гринь. Что ни напишет - все туфта.
1

Популярные темы форума

Политика

Лавров рассказал о перспективах отношений России и США при Байдене: Много проблем
Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен
Генерал Липовой предостерег от уступок Евросоюзу: Россия может вернуться в "лихие" 90-е
Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем

Шоу-бизнес

"Я понимала, что это катастрофа": Седокова откровенно о предложении баскетболиста вступить в брак
"А со стола вытереть?": в Сети появилось видео трудящейся в замке семилетней дочери Пугачевой
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
Первый канал довел известного телеведущего: Начал разваливаться

Проишествия

Голая женщина раздела детей на морозе и повела их в глубь леса
Сирийские боевики готовят теракты на митингах в России
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом

Lifestyle

Идея пришла случайно: как создавался фильм "Одиноким предоставляется общежитие"
Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему "Девчата" стали головной болью для создателей
Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о "Джентльменах удачи"
"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм
Шоу-бизнес

"Не выдержала": Ваенга взвыла от безобразного поведения сына

Певица пожаловалась на ребенка
Шоу-бизнес

Как новая машина: Пугачева и Галкин спускают на услуги ЖКХ баснословную сумму

Расходы семейства поражают
Шоу-бизнес

Мария Голубкина сообщила о разводе

Она посетила премьеру

Шоу-бизнес

Прилучный, кусай локти: Муцениеце показала свои прелести

Артистка предстала во всей красе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+