Молодую жену Петросяна заподозрили во второй беременности

Теперь многочисленная аудитория тщательно следит за переменами в жизни молодой семейки. На этот раз поклонники заранее готовятся ко второй беременности Татьяны Брухуновой. Отметим, что супруга комика уже дала повод для появления очередных сплетен.
Возлюбленная Петросяна отправилась на отдых в Сочи вместе со своей давней подругой, оставив маленького сыночка на руках у опытного муженька. По словам Татьяны, это рабочая поездка. Однако в личном блоге звезды мелькают лишь фотографии из ресторанов и местных достопримечательностей.
Возможно, Брухунова задумалась об открытии собственной эко-фермы, раз посетила несколько сочинских хозяйств. Именно там супруга Евгения Петросяна сделала нашумевшие кадры, на которых она появилась в фартуке, подчеркивающем фигуру.
Подписчики мгновенно подметили, что у молодой пассии юмориста проглядывается округлившийся животик. Прозвучало предположение, связанное со второй беременностью Татьяны. Среди восторженных пользователей нашлись и те, кто постарался объяснить опубликованное видео.
Комментаторы предположили, что Брухунова поднабрала несколько килограммов. Похоже, что стилист отлично маскировала последствия новогодних праздников под мешковатой и растянутой одеждой.
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