Изменившаяся до неузнаваемости Бородина всполошила народ

Знаменитость решила запечатлеть на память моменты отдыха и устроила фотосессию в пустыне. Для съемки телеведущая примерила новый образ и изменилась практически до неузнаваемости. Девушка предстала перед поклонниками в черной струящейся накидке и с короткой стрижкой. Также к образу Ксении Бородиной добавилась челка.
Подписчиков не на шутку всполошили фотографии теледивы из пустыни. Многие остались в восторге от красоты знаменитости и сравнили ее с Нефертити. Другие же провели аналогию с царицей Савской и Клеопатрой.
"Крутите не крутите: на фото Нефертити (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Клеопатра", "Тут на Бушину похожа", "Магика из Утиных историй", "Новый вид кошачьих – Песчаная пантера", "Арабская ночь... Ксения Кимовна спешит всем помочь", "Актриса с фильма мумия возвращается", "Дикая Кассандра", "Багира", "Амонет", "Таинственная царица Савская" – p.s. любимая царя Соломона", – написали в комментариях.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что на самом деле брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова построен исключительно на деньгах, и пара заключила контракт в 2015 году. Недавно звезду спросили, как долго еще она планирует быть с супругом. Телеведущая ответила с юмором, заявив, что они с Омаровым договорились прожить вместе лет 20-30, а потом разбежаться.
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