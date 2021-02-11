"Это патология какая-то": Семина крепко приложила Максакову

Звезда в ярости и от поведения приехавшей из Украины в Москву Марии Максаковой. Она считает его беспардонным. Артистку Семина назвала недочеловеком, о котором даже не хочет говорить.
Актриса назвала Марию Максакову отвратительной певицей. "Это вообще патология какая-то. С этим открытым ртом! Ужас один", – крепко приложила знаменитость оперную диву.
Высказалась она и о конфликте Марии Максаковой с матерью – актрисой Людмилой Максаковой. По словам певицы, теплого общения у ее с родительницей не получается. Тамара Семина же считает, что исполнительнице никто не нужен: ни дети, ни мать.
По мнению артистки, Марии Максаковой интересны только отношения с мужчинами. "Она заводит романчики", – заявила 82-летняя Тамара Семина.
Напомним, возвращение Марии Максаковой в Россию стало скандальным. Певица, которая приехала решать вопросы с недвижимостью, накинулась с обвинениями на свою знаменитую мать. Оперная прима делает громкие заявления в эфире популярных ток-шоу.
Сначала Мария Максакова появилась в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", а позже – в студии передачи "Пусть говорят". Звезда рассказала о непростых отношениях со своей родительницей, а также пожаловалась на экс-возлюбленного Владимира Тюрина, который якобы настраивает против нее детей.
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