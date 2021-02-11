"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе

Накануне Сергей Пенкин отметил свой юбилей. В честь праздника артист стал гостем очередного выпуска программы "Вечерний Ургант". Музыкант окунулся в ностальгию и вспомнил, как отмечал важные даты в 90-х.

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