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"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Сергей Пенкин отметил свой юбилей. В честь праздника артист стал гостем очередного выпуска программы "Вечерний Ургант". Музыкант окунулся в ностальгию и вспомнил, как отмечал важные даты в 90-х.
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Исполнитель рассказал любопытную историю, приключившуюся с ним и Ларисой Долиной. Тогда они еще были очень дружны. Пенкин решил провести веселый вечер в ночном клубе, но все пошло не совсем по его сценарию.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Оказалось, что именно тогда сотрудникам ОМОНа было поручено обыскать заведение на предмет запрещенных веществ. Певец попросил представителей обойти стороной гостей его вечеринки, но даже после этого праздничная ночь закончилась неприятностями.

Сперва сотрудники не пустили в клуб актера Евгения Моргунова, а потом ситуация окончательно усугубилась. Представители отыскали Ларису Долину и надели на нее наручники. Также они хотели разбить все камеры, на которых остались записи всего происходящего, но Сергей Михайлович не позволил сделать этого. Он сказал: "Можете сломать", – но попросил оставить кассету.

В этом году также не обойдется без громкого мероприятия в честь дня рождения звезды. 13 февраля Сергей Пенкин собирается провести концерт. На вечере также выступят многие коллеги исполнителя. В их числе и Валерий Меладзе, и Григорий Лепс, и Полина Гагарина. Ошибки прошлого не забыты, но после всего вечеринка продолжится в ночном клубе.

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Автор: 11 февраля 2021, 09:19 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Ответить
Это надо так копать <цензура>. Дни ру самое грязное издание.
1

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