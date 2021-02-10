"Хочу, чтоб похоронили на родине": оставшийся в одиночестве Пенкин боится участи Началовой

10 февраля Сергей Пенкин отмечает день рождения. Артисту исполнилось 60 лет. Вечеринку в честь юбилея певец отложил. Он решил отметить в событие после своего сольного концерта. На торжество композитор пригласил родственников и друзей.

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