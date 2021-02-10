"Хочу, чтоб похоронили на родине": оставшийся в одиночестве Пенкин боится участи Началовой

Несмотря на большую компанию, которая соберется на вечеринке, Сергей Пенкин ловит себя на мысли: "Народу вокруг много, но ты один". К 60 годам артист не обзавелся детьми. За его плечами один неудачный брак.
Во время недавней беседы с журналистами, Пенкин признался, что не планирует жениться. Он отметил, что многие пары живут счастливо в гражданском браке. При этом артист добавил: его одиночество скрашивает работа. Певец старается развиваться каждый день, поэтому скучает редко.
Сергей хочет, чтобы о нем говорили при жизни, любили за талант. Он боится, что повторит судьбу Юлии Началовой, которую начали обсуждать только после ее смерти. Говоря о своей кончине, Пенкин не стал скрывать, что уже определился с местом захоронения.
"Хочу, чтоб похоронили на родине – в Пензе. Потому что в Москве артистов много, а там я буду такой один", – сказал певец.
Напомним, ранее Сергей Пенкин высказался о разрыве дружеских отношений с Ларисой Долиной. Певец не переживает, что артистка прекратила с ним общаться после замужества. По его мнению, это показывает истинную сущность человека.
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