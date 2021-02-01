Дочь Началовой убила признанием: Стало стыдно

Единственная дочь Юлии Началовой Вера сейчас живет вместо с отцом Евгением Алдониным и его семьей. Периодически подросток видится с бывшим концертным директором матери Оксаной Мостовлюк.

Экс-коллега поделилась с журналистами впечатлением от наследницы артистки. По ее словам, девочка растет настоящей умницей и красавицей. Вера почти все дни проводит в школе и на занятиях, а в свободное время даже иногда выбирается на мероприятия в компании Мостовлюк.

Концертный директор Юлии Началовой считает, что подросток невероятно похожа на мать, причем не только внешне, но и талантами. Как оказалось, в свободное время девочка занимается музыкой. С ней репетирует дед, Виктор Началов.

По словам Оксаны Мостовлюк, как-то раз дочь Юлии Началовой дала ей послушать песню на телефоне. Женщина смутилась, так как не могла вспомнить эту композицию в репертуаре покойной певицы. Тогда Вера засмеялась и сказала, что вообще-то это запись в ее исполнении. "Мне стало неудобно. Она поет фантастически", – отметила концертный директор.

Также коллега артистки заявила, что девочка растет очень сильной. Она ни разу не видела, как та плачет со дня похорон матери. Вера переживает за бабушку с дедушкой, поэтому старается их не расстраивать.

Оксана Мостовлюк поделилась, что почти все бывшие мужчины Юлии Началовой поддерживают связь с ее семьей. Евгений Алдонин постоянно общается с родителями Юли, иногда звонит им и последний возлюбленный артистки Вячеслав Кудря. А вот Александр Фролов не дает о себе знать, впрочем, это и не удивительно, ведь рассталась пара некрасиво.