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Дочь Началовой убила признанием: Стало стыдно

Дочь Началовой убила признанием: Стало стыдно

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Единственная дочь Юлии Началовой Вера сейчас живет вместо с отцом Евгением Алдониным и его семьей. Периодически подросток видится с бывшим концертным директором матери Оксаной Мостовлюк.
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Экс-коллега поделилась с журналистами впечатлением от наследницы артистки. По ее словам, девочка растет настоящей умницей и красавицей. Вера почти все дни проводит в школе и на занятиях, а в свободное время даже иногда выбирается на мероприятия в компании Мостовлюк.

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Концертный директор Юлии Началовой считает, что подросток невероятно похожа на мать, причем не только внешне, но и талантами. Как оказалось, в свободное время девочка занимается музыкой. С ней репетирует дед, Виктор Началов.

По словам Оксаны Мостовлюк, как-то раз дочь Юлии Началовой дала ей послушать песню на телефоне. Женщина смутилась, так как не могла вспомнить эту композицию в репертуаре покойной певицы. Тогда Вера засмеялась и сказала, что вообще-то это запись в ее исполнении. "Мне стало неудобно. Она поет фантастически", – отметила концертный директор.

Также коллега артистки заявила, что девочка растет очень сильной. Она ни разу не видела, как та плачет со дня похорон матери. Вера переживает за бабушку с дедушкой, поэтому старается их не расстраивать.

Оксана Мостовлюк поделилась, что почти все бывшие мужчины Юлии Началовой поддерживают связь с ее семьей. Евгений Алдонин постоянно общается с родителями Юли, иногда звонит им и последний возлюбленный артистки Вячеслав Кудря. А вот Александр Фролов не дает о себе знать, впрочем, это и не удивительно, ведь рассталась пара некрасиво.

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Автор: 1 февраля 2021, 19:04 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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Красавица Началова из могилы побила Децла

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Про Началову уже все, что можно поведали, все грязные трусы перетряхнули, за девочку взялись
Гость
Ответить
Как же Алдонин не будет общаться, он же отец этой самой талантливой Веры.А Фролов после того потока помоев, которым его облили родители и пирщица, даже вспоминать не должен про покойницу и её семейку.Ещё бы и Ланского вспомнили.
Гость
Ответить
Достали уже с этой мертвой певичкой! Давно пора прекратить это безобразие!
Гость
Ответить
ГОСПОДА! ВЫ ДОСТАЛИ ЭТОЙ НАЧАЛОВОЙ. ИЗ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЗНАМЕНИТОСТЬ- ГЛУПО! ВЕЛА БЕСПОРЯДОЧНУЮ ЖИЗНЬ, БУХАЛА, НЕ БРЕЗГОВАЛА КОКСОМ И ЧТО? ВСЕНАРОДНЫЙ ИДОЛ? БЕЗДАРНОСТИ- В МОДЕ? НЕ БЫЛО СТОЛЬКО СТАТЕЙ О ДМИТРИИ ХВОРОСТОВСКОМ. НО НАЧАЛОВА.....ЕЖЕДНЕВНО! ПОСТАВЬТЕ ЕЙ ПАМЯТНИК В ЦЕНТРЕ МОСКВОВИИ И МОЛИТЕСЬ НА НЕЁ! И ДЛЯ ЛАРИСЫ КУДЕЛЬМАН- РЯДОМ МЕСТО ОСТАВЬТЕ
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