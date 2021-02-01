"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть

После выхода документального фильма о покойной Юлии Началовой многие поклонники и коллеги артистки раскритиковали ее пиарщицу Анну Исаеву за разглашение личной информации. Она отдала создателям фильма предсмертные голосовые сообщения певицы, которые она присылала ей на телефон.
По словам пиарщицы Юлии Началовой, сообщения были озвучены с разрешения матери и отца артистки. Но это не остановило критику. Ведущая Ксения Бородина разразилась гневом в адрес Анны Исаевой.
"У нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь… Это чудовищно. Я видела, как ее голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь… Это такие страшные люди и вещи… Сливать голосовые, переписки после смерти… Просто днище", – заявила Ксения Бородина в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Анна Исаева в свою очередь отметила, что в фильме нет искаженной информации. Все это делалось для того, чтобы рассказать поклонникам певицы о жизни их любимицы.
Пиарщица также подчеркнула, что не стоит обсуждать фильм, не посмотрев его. Ксения Бородина не смотрела его целиком, но прокомментировала факт вне контекста, пишет Starhit.
Напомним, Юлия Началова была госпитализирована в Боткинскую больницу 8 марта 2019 года. У нее начались осложнения хронических болезней, спровоцированных стрессом и нарушением обмена веществ. У певицы зашкаливал сахар и обострилась подагра. После смерти Юлии Началовой у нее осталась дочь Вера, которая родилась от футболиста Евгения Алдонина.
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