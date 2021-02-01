"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть

31 января исполнилось бы 40 лет певице Юлии Началовой. Ее не стало 16 марта 2019 года. Ко дню памяти в эфир Первого канала вышел документальный фильм о не, который обсуждали в студии программы "Док-ток" с Ксенией Собчак близкие и друзья певицы. Реакция на фильм оказалась ошеломительной.

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