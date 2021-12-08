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Шоу-бизнес
"Не лезь в мою жизнь!": Тимати нанес внезапный удар матери

"Не лезь в мою жизнь!": Тимати нанес внезапный удар матери

Мать Тимати и сама является личностью крайне публичной. Симона Юнусова активно ведет свой блог. На нее подписаны почти три миллиона людей.
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Судя по всему, вдохновленная недавно прошедшим Днем матери, она решилась порассуждать о собственных детях. Напомним, помимо Тимура, у нее есть еще один наследник. Знаменитая "бабушка", как она сама себя называет, опубликовала фото любимых взрослых детей.

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Симона Юнусова указала, что в молодости все мечтают завести детей, а последствия этого решения каждый осознает чуть позднее. Она отметила, что сперва все наслаждаются "шевелением", затем впервые прикладывают малыша к груди, а потом всю жизнь пытаются понять: дышит ребенок или нет. Затем, по словам матери Тимати, случаются первые стрессы.

"От болезни, школы, привода в милицию", – написала она. Симона отметила, что каждая мама всю жизнь хочет спасти ребенка, но затем он сам просит, чтобы она оставила его в покое. "Не лезь в мою жизнь!" – процитировала она. Публика тут же поинтересовалась, правда ли Тимати мог сказать подобное матери. Судя по всему, в их жизни могло быть нечто похожее, что стало настоящим ударом для родительницы рэпера.

По словам Симоны Юнусовой, все мамы якобы живут с постоянной болью внутри, а дети не понимают этого, пока сами не столкнутся. Она подчеркнула, что с этой ошибкой сталкиваются все, так как все когда-то были молоды. "Будьте с нами терпимыми", – призвала она.

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 15:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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