Тревога, депрессия и пластика: что случилось с матерью Тимати

Мать Тимати Симона выложила сторис в "Инстаграме", которая вызвала у некоторых вопросы. Дело в том, что она показала, что ей наконец-то пришли кроссовки, которые она сильно ждала. Обувь была ярко-зеленого цвета и такой же формы, как у подростков.
"Большую часть времени она посвящает детям, соответственно, знает современную культуру и моду. С одной стороны, это ручей живительной энергии, но с другой стороны, общество молодых формирует у людей 50+ бессознательный комплекс старости и вынужденного стремления к вечной молодости : пластика, яркие цвета в одежде, манеры поведения", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Задора.
Модная обувь, судя по всему, – способ бабушки Алисы чувствовать себя не на свой возраст. Также, возможно, ей хочется быть с детьми и внуками на одной волне.
"Полное впечатление, что Симона сейчас столкнулась с такой же проблемой – отказ принимать свой биологический возраст. Создает себе условия безвозвратной молодости через яркие вещи тинейджеров", – объяснил психолог.Многие люди, действительно, с ужасом в глазах смотрят в будущее и понимают, что стареют. Обычно это тяжелее всего дается женщинам.