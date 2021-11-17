Тревога, депрессия и пластика: что случилось с матерью Тимати

Мать Тимати выложила неоднозначную стирис. Психолог Кристина Задора высказала свою точку зрения на этот счет.

Мать Тимати Симона выложила сторис в "Инстаграме", которая вызвала у некоторых вопросы. Дело в том, что она показала, что ей наконец-то пришли кроссовки, которые она сильно ждала. Обувь была ярко-зеленого цвета и такой же формы, как у подростков.

"Большую часть времени она посвящает детям, соответственно, знает современную культуру и моду. С одной стороны, это ручей живительной энергии, но с другой стороны, общество молодых формирует у людей 50+ бессознательный комплекс старости и вынужденного стремления к вечной молодости : пластика, яркие цвета в одежде, манеры поведения", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Задора.

Модная обувь, судя по всему, – способ бабушки Алисы чувствовать себя не на свой возраст. Также, возможно, ей хочется быть с детьми и внуками на одной волне.

"Полное впечатление, что Симона сейчас столкнулась с такой же проблемой – отказ принимать свой биологический возраст. Создает себе условия безвозвратной молодости через яркие вещи тинейджеров", – объяснил психолог.

"Каждый человек сталкивается со страхом старости! Подобное явление называется геронтофобией и характеризуется непринятием пожилых людей , физических изменений (морщинки, седые волосы), сознательное исправление даты рождения или самого возраста. Женщины тяжелее проживают этап старения: постоянная тревога, нервозность, скачки артериального давления, депрессии. Порой, единственное, что может спасти, как в случае Симоны – это яркие молодежные кроссовки, которые могут вдохнуть энергию жизни и снова почувствовать себя молодой и привлекательной", – подытожил эксперт.

Многие люди, действительно, с ужасом в глазах смотрят в будущее и понимают, что стареют. Обычно это тяжелее всего дается женщинам.