"Зачем ей это?": Газманов о подарке за 85 миллионов рублей на совершеннолетие любимой дочери

Уходящий год для Олега Газманова юбилейный – он отметил 70-летие. О предновогодних хлопотах и настроении артист рассказал за кулисами телефестиваля "Песня года" во дворце спорта "Мегаспорт".

О новогодних подарках большой семье Олег Газманов пока не думал, но дом его уже напоминает сияющий огнями Лас-Вегас – жена Марина позаботилась о роскошной новогодней иллюминации. "Мне самому некогда этим заниматься, потому что перед новым годом много съемок и концертов, – пояснил "есаул". – Елку же – дома и во дворе -будем наряжать 16 декабря, когда моей дочери Марианне исполнится 18 лет".

Рассказал певец и подарке, который получит наследница. Это будет собака ценной породы. Дочь, правда, как говорят, хотела больше "Гелендваген" – престижный Mercedes-Benz G-Класса, цена которого порой доходит до 85 миллионов рублей в топовой комплектакции.

Певец объяснил, что не понимает, зачем нужна столь дорогая машина юной девушке. "Чтобы дочь, не дай бог, задавила кого-то на нем? Зачем ей это?" – удивляется Олег Михайлович. Причем он даже не сразу понял, что именно у него просит дочь, когда впервые возник этот разговор.

"Когда Марианна в первый раз сказала мне про "Гелик", я не расслышал и решил, что она просит у меня в подарок велик – велосипед, – смеется певец. – Я обрадовался, что она наконец-то начнет спортом заниматься и тут же хотел идти покупать".