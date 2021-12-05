70-летнего Газманова засняли валяющимся на земле

Олег Газманов поделился планами на будущее.

Недавно артисту исполнилось 70 лет, однако внушительная цифра не мешает ему вести активный образ жизни и много работать. Газманов увлекается горнолыжным спортом уже много лет. Олег Михайлович поделился, что собирается на отдых в горы. Он выложил архивные фото, где его запечатлели валяющимся на земле в снегу в горнолыжном обмундировании.

Поклонники восхитились живыми фото и посоветовали артисту живописные места для катания на лыжах.

"Сегодня открылся курорт " Красная поляна" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Вот где покататься то!", "Неземная красота!", "Отдых в горах – это круто", "Фото и песня – супер! Счастливого отдыха!", "В Домбае экстремальнее отдых", "Олег Михайлович желаю Вам прекрасной поездки и ярких впечатлений", "К нам на Камчатку, на горнолыжный курорт на гору Морозная приезжайте!", – написали комментаторы.

Ранее Олег Газманов поделился трогательным видео в честь дня домашних животных. Артист показал собак, которые были с ним на протяжении жизни. Кадры растрогали подписчиков, они стали делиться историями о своих питомцах и засыпали Газманова комплиментами за его любовь к жизни и ко всему живому.