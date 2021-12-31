Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Певица и актриса Анна Калашникова подготовила для вас пламенную речь. Уникальное поздравление с Новым годом уже заждалось.

Светская львица Анна Калашникова провожает год с улыбкой на лице. В 2021-м на ее долю выпало немало трудностей. Звезда сломала передний зуб об кольцо с бриллиантом, потом упала в обморок и загремела в больницу, а еще ее обокрали в поезде на 10 миллионов. Даже свадьбу с любимым человеком она так и не смогла сыграть. Впрочем, повороты судьбы никак не помешали артистке произнести для вас поздравление с Новым годом.

Роскошная блондинка оставила пожелания с доброй улыбкой, стоя возле наряженной елки. Предварительно она облачилась в праздничный наряд и увешала себя сверкающими украшениями. С помощью жестов звезда изобразила сердце и выразила вам искреннюю любовь.

"Мои дорогие читатели "Дни.ру", я Анна Калашникова. От всей души, от всего сердца спешу поздравить вас с Новым 2022 годом голубого водяного тигра. И я желаю, чтобы этот год был, конечно же, очень добрым и хорошим для нас. Чтобы отступила пандемия, закончились теракты, конфликты, войны. Чтобы открылись границы, можно было путешествовать, творить, любить как раньше. И конечно же, я хочу в этом году пожелать самого актуального за последние годы — это здоровья. Цените себя, любите, берегите своих родных и близких. Ваша Анна Калашникова. С Новым годом, у-у-у!" — такое чудное поздравление с Новым годом оставила звезда.

