"Забитой" Савичевой внезапно дали под дых: Теряется на фоне других

Историк моды признался, что хорошо знаком с певицей, так как она была частой гостьей на "Модном приговоре". Он указал, что исполнительница производит на него впечатление крайне добродушного и улыбчивого человека. Эксперт подчеркнул, что вокруг имени дивы нет никаких громких скандалов, она ни разу не делала ничего плохого на публике. При этом ее скромность подчеркивает и одежда.
По мнению Александра Васильева, сейчас на эстраде принято облачаться в яркие и контрастные оттенки, а также оголять различные части тела. Именно поэтому вкусы зрителей якобы испорчены, а спокойная Юлия Савичева "теряется на фоне других". Эксперт моды убежден, что такие как Ольга Бузова просто "забивают" ее своей откровенностью, несмотря на талант и прекрасный голос.
Историк моды указал, что изюминкой певицы являются ее роскошные рыжие волосы. Они выглядят ухоженными и яркими, а весь гардероб дивы будто бы строится вокруг них. Исполнительница старается сделать так, чтобы костюмы хорошо сочетались с цветом волос, обычно у нее это получается.
На церемонии вручения премии "Жара" наряд Юлии Савичевой раскритиковали. Тогда она облачилась в золотой сияющий комбинезон, выгодно подчеркивающий округлости знаменитости. Александр Васильев не согласен с критиками. При этом он убежден, что певице стоит поработать с другим стилистом, который сделает ее ярче. Иначе ее роскошный голос не спасет ее в суровом мире шоу-бизнеса.