Почему Пугачева сильно опустилась

Алла Пугачева оказалась третьей в рейтинге артистов. Музыкальный критик Павел Рудченко высказался на этот счет.

Многие заговорили о том, что Алла Пугачева уже не так знаменита, как была раньше. Дело в том, что певица уже практически не выступает, посвятив большую часть своего времени семье и детям. Несмотря на это, артистка может выступить на новогоднем празднике, но за это, по словам инсайдеров, придется выложить около десяти миллионов рублей.

"Алла Борисовна теряет свою популярность из года в год и переходит уже из разряда звезд в разряд легенды. Сегодня на горизонте возникают новые артисты, они становятся популярными, они делают различные коллаборации с различными молодежными движениями, блогерами. Уходят в массы и занимают первые строчки", – высказался Павел Рудченко.

Действительно, в последнее время российский шоу-бизнес заполонили юные исполнители, которые только начинают свою музыкальную карьеру. Самым ярким примером, конечно, остается Даня Милохин. Известный блогер уже записал два хита с "натуральным блондином" Николаем Басковым.

"Аллу Борисовну любят до сих пор ее фанаты, но все-таки она меньше представлена в информационном поле, так как сейчас новое поколение ориентировано на современные подходы через социальные сети, через интернет. У Аллы Борисовны в этом плане намного меньше интересных коллабораций с молодежью. У нее практически идет работа по инерции со старым поколением", – подытожил музыкальный критик.

Старшие все-таки уважают супругу Максима Галкина. Ее песни знают наизусть и их все еще переслушивают. Алла Пугачева остается мощной и очень важной фигурой на рынке.